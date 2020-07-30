Льгота на транспортный налог инвалидам 2 группы: сколько в итоге оплачивать?

Реформирование системы субсидирования и льгот привело к тому, что еще на заре нового тысячелетия большинство неактуальных скидок и послаблений было отменено за ненадобностью. Однако на их место тут же была разработана и введена в действие более реально ощутимая, затребованная помощь для всех категорий населения с особыми потребностями и ограниченными возможностями. Изменены были на более лояльные и современные льготы на транспортный налог для инвалидов 2 группы. Примечательно, что сегодня предоставить право на исполнение подобных льгот, могут не только федеральные, но также и местные, региональные органы власти.

С точки зрения юриспруденции

Инвалидность присваивается человеку вовсе не случайно, это сложный и кропотливый процесс, который проводит специально медико-санитарная экспертиза (МСЭ), что подтверждает или же опровергает наличие у человека той или иной проблемы, что может сильно ограничивать его трудоспособность. Чаще всего инвалидность второй группы выдается на какой-то определенный срок, к примеру, на один или два года, после чего придется проходить процедуру освидетельствования снова. Только после получения заключения и присвоения особого статуса, а также удостоверения, можно думать о том, какие льготы могут получить инвалиды 2 группы на транспортный налог.

Важно Все руководства к действию, тонкости и нюансы назначения льготы четко и ясно прописаны в Федеральном законе No110. Именно с этим разделом следует более подробно ознакомиться, чтобы понимать, на что можно рассчитывать в общем. Транспортный налог является имущественным и региональным, то есть окончательное решение принимается на местах и узнать, действует ли он по месту регистрации (прописки) человека будет очень просто. Достаточно просто обратиться в местные органы ИФНС, где точно предоставят доступную и актуальную информацию по данному поводу.

Льгота на транспортный налог инвалидам 2 группы Льгота на транспортный налог инвалидам 2 группы

Среди общих правил, которые действуют на всей территории страны, то есть на федеральном уровне, имеется четкое указание на то, что машина может быть оформлена на инвалида по доверенности и льгота будет все равно действительна. Существует еще несколько критериев, от которых напрямую зависит, будет ли назначена скидка на налог на авто для инвалидов 2 группы или же нет. Если все пункты совпадают, то можно смело собирать пакет бумаг и отправляться в налоговую.

Если автомашина переоборудована или же как-то переделана для того, чтобы стать пригодной для управления, а также перевозки инвалида. Это может быть ручное управление, приспособление для установки инвалидного кресла и тому подобные механизмы.

Транспортное средство куплено посредством вмешательства или за счет органов социальной защиты и опеки над людьми с ограниченными возможностями.

Инвалид второй группы должен обязательно быть владельцем авто, если желает получить весомую скидку или освобождение от выплаты по ТН.

Мощность машины, на которую хотелось бы получить скидку, ни в коем случае не должна превышать 73.5 кВт, что равно сотне лошадиных сил.

Общие правила могут быть существенно изменены на региональном уровне, потому более подробную информацию нужно узнавать в налоговой службе по месту фактического проживания или регистрации (прописки). Как оплачивают ТН инвалиды первой группы уже имеется материал на нашем сайте, есть смысл прочесть его, чтобы быть в курсе событий.

Кто принадлежит к льготникам Кто принадлежит к льготникам

Для того, чтобы получить скидки и налоговые послабления, предназначенные для людей с особыми потребностями, требуется доказать на это собственные права. Придется пройти освидетельствование специальной комиссии МСЭ, получить ее заключение, после чего надо обратиться в ПФ для оформления пенсии, а также в налоговые органы, которые предоставляют льготы по ТН для инвалидов. Заключение врачебной комиссии должно содержать четкие указания на то, что человек ограничен в возможностях и не может самостоятельно принимать решения, взаимодействовать с социумом, общаться и передвигаться без посторонней помощи.

Бытовое обслуживание человеком самого себя является невозможным или затруднительным, потому требуется привлекать родственников, опекунов или же специальный персонал и медтехнику разнообразных конструкций.

Человек, претендующий на налоговые послабления может перемещаться только при помощи специальных приспособлений (костыли, коляски, каталки, ходунки, трости) или третьих лиц.

Человек не может проходить обучение в общеобразовательных учреждениях, для этого ему нужно обращаться в специальные организации и заведения.

Трудоспособность инвалидов второй группы обычно сильно ограничена без специальных приспособлений, но чаще и вовсе невозможна.

Инвалиды зачастую плохо ориентируются в пространстве без помощи иных лиц, а также не могут сами контролировать собственное поведение.

Нужно знать По желанию и возможности, инвалиды второй группы могут выполнять несложные задачи и даже осуществлять трудовую деятельность, но это вовсе не является обязательным. Для данной категории населения предусмотрено множество льгот, послаблений в налоговом кодексе и даже назначается пенсия социального типа. Если же инвалид работал хотя бы один день в жизни, то он может требовать назначения пенсии трудовой (страховой), как и положено по закону.

Получив от медицинской комиссии подтверждение и оформив инвалидность, о чем будет свидетельствовать удостоверение инвалида, налог на машину платить либо не придется вовсе, либо будет назначена существенная скидка. Ведь единственным средством существования для таких людей зачастую становится пенсия, что никак не располагает к тотальной роскоши. Стоит еще раз акцентировать внимание на том, что единственным документом, что подтверждает официальный статус и группу инвалидности, является заключение комиссии МСЭ.

Когда придется платить полностью Когда придется платить полностью

Законодательство очень лояльно к инвалидам первой, второй и третьей группы, но несмотря на это имеется все же ряд ограничений и условий, без выполнения которых платить транспортный налог на авто придется в полном объеме, без применения каких-либо скидок или льгот. Во-первых, по всей стране, даже инвалиды первой и второй группы, владеющие автомашиной с мощностью двигателя более ста пятидесяти лошадиных сил, налог на ТС выплачивают, как все, без послаблений.

Во-вторых, во всех регионах могут быть установлены собственные ограничения, к примеру, в столице нашей Родины городе Москве авто должно быть не мощнее сотни лошадиных сил, чтобы иметь возможность получить на него скидку по налогам. Потому более детально ознакомиться с актуальными правилами и законами можно только на местах, обратившись в ИФНС за получением разъяснений.

Оформление скидки на ТН для инвалидов

Скидки и послабления в налоговом плане для инвалидов второй группы, относительно автотранспорта, имеют заявительский характер, то есть ничего и никогда не будет назначено автоматически. То есть, оформляя инвалидность, пенсию и прочие бумаги, вы все равно в итоге получите платежку от ИФНС в полном размере, пока сами не подадите документы или же этого не сделает ваше доверенное лицо (законный представитель). Но для начала стоит разобраться, как же правильно посчитать транспортный налог по стандартной формуле.

Считаем сами Считаем сами

При подсчете необходимой к выплате суммы, следует учитывать несколько основных факторов-показателей.

Налоговая ставка на авто подобного типа и класса в вашем регионе (НС).

Номинальная мощность двигателя (МД).

Марка и тип автомашины (МА).

Полное время владения транспортным средством в месяцах (В).

Далее достаточно будет подставить все исходные данные в стандартную формулу, где СН – это окончательная сумма к оплате:

НС х МД х В = СН

В итоге получится полная сумма, которую нужно вносить всем, кто не имеет никаких льгот. Инвалиды второй группы в ряде областей и регионов полностью освобождаются от ТН, тогда подсчеты можно и вовсе не проводить, а в иных случаях могут иметь скидку в 20-90%, что в денежном эквиваленте не сложно будет вычислить, путем простых математических действий.

Список документов Список документов

Для начала нужно написать заявление в орган ИФНС в произвольной форме, можно и от руки, на предоставление льготы, а также собрать полный пакет документов. Давно ведутся разговоры о введении особого, стандартного формуляра, но пока он не обязателен. Для удобства можно скачать образец заявления с нашего сайта.

Паспорт гражданина РФ, или же любой иной документ, который может его заменить. Не помешает сделать копии всех страниц, на которых имеются отметки.

Удостоверение инвалида или заключение комиссии МСЭ, а также их копии.

Полис обязательно мед. страхования (СНИЛС).

ИНН.

Кроме того, на месте у вас могут потребовать иные бумаги, донести которые позволительно на протяжении десяти дней, после первичного обращения.

Порядок и правила подачи Порядок и правила подачи

Удостоверившись в праве получения освобождения от транспортного налога или же введения скидок и послаблений, инвалидам 2 группы нужно обратиться в ближайшее отделение ИФНС по месту фактического проживания или регистрации (прописки). Подать бумаги на скидку можно различными методами, каждый из которых обладает собственными преимуществами и недостатками, в чем тоже не помешает разобраться.

Проще всего сходить в налоговую лично, собрав все нужные бумаги. Так можно будет сразу на месте исправить ошибки в оформлении, если они есть, а также узнать, какие документы еще требуется подать.

Заявление с сопутствующими копиями можно отправить по почте рекомендованным отправлением с описью всего, что вложено, иначе бумаги не будут рассмотрены. Этот метод не удобен тем, что придется долго ждать, пока письмо дойдет в налоговую, а потом еще и ждать ответа также в письменном виде.

Третий проверенный и надежный способ – регистрация собственного личного кабинета на официальном портале ИФНС, после чего вы получите электронный ключ и подпись. Достаточно загрузить сканы документов на сервер и отправить их из ЛК, как они должны быть приняты на рассмотрение, а степень их обработки можно проверить там же.

Последний вариант позволит легко и без проблем оформить льготу по транспортному налогу любому инвалиду, даже если он не может самостоятельно передвигаться без приспособлений и посторонней помощи. Ведь для этого не потребуется даже выходить из дома, достаточно иметь компьютер и интернет, который сегодня есть практически у каждого. Кроме всего, поручить такое ответственное и важное дело можно законному представителю по доверенности, тогда можно обойтись без утомительных походов по инстанциям и длинного ожидания в очередях.